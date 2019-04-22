محمد فؤاد يوزع الشاي على الجمهور أمام لجنة الاستفتاء على الدستور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد فؤاد، في التصويت على التعديلات الدستورية، والتي بدأت في مصر منذ ثلاثة أيام.

محمد فؤاد، نشر فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، أثناء توجهه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته وتجمع حوله عدد كبير من الجمهور المتواجد أمام اللجنة، الأمر الذي تسبب في إرباك حركة المرور وتوقف حركة السير.

ولم يترك الجمهور محمد فؤاد، يدخل إلى اللجنة إلا بعد أن أحضروا له صينية بها عدة فناجين وبراد شاي ليبدأ في صب الشاي في الفناجين وهو يتمايل رقصًا على أنغام أغنية «خدنا معاك»، والتي طرحها مؤخرًا للدعوة للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

Advertisements

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع فؤاد الذي وقف على باب اللجنة مستسلمًا لالتقاط الصور نتيجة للتجمهر الكبير من حوله.

من ناحية أخرى، خرج مسلسل “الضاهر”، للفنان محمد فؤاد من السباق الرمضاني المقبل، وتدور أحداث المسلسل، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

ويشارك في بطولة “الضاهر”، محمد فؤاد، وحسن يوسف، ورغدة، وتامر عبدالمنعم، ومادلين طبر، وإنجى شرف، وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن، وعلاء زينهم، وعمر حسن يوسف، وعلاء مرسي، ومن إخراج ياسر زايد.