5 عقوبات تنتظر شيرين عبدالوهاب بعد التحقيق معها داخل نقابة الموسيقيين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف علاء سلامة، رئيس لجنة العمل وعضو لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، تطورات نتيجة التحقيق مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في البلاغات المقدمة ضدها بتهمة الإساءة لمصر والدعوة للتدخل الأجنبي فيها خلال حفلها بالبحرين.

علاء سلامة، قال خلال تصريحاته لبرنامج « the insider»، بالعربي، والمذاع عبر فضائية «دبي»، إن اللجنة اتخذت قرارها بشأن قضية الفنانة شيرين عبدالوهاب يوم الأحد الماضي.

وأضاف، أنه سيتم انعقاد مجلس النقابة الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة قرار لجنة التحقيقات في القضية، والتصديق عليه.

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وأوضح أن هناك خمس عقوبات يمكن أن تتعرض شيرين عبدالوهاب لأي واحدة منها، وهى الإنذار، أو اللوم، أو غرامة مالية، أو وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، أو الشطب النهائي.

وأكد أن الفنانة المصرية، غير مهددة بالشطب النهائي من النقابة، قائلًا: «مقدرش أحرم الجمهور من صوتها».

من ناحية أخرى تستعد شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي كبير في السعودية وذلك يوم 27 إبريل الجاري، ليكون أول حفل غنائي مختلط لها، والحفل من تنظيم هيئة الترفية.