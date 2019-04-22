نقل الفنان محمد أبو الوفا إلى المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد أبو الوفا لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم.

الجمهور تداول صورة للفنان وهو بغرفة العناية المركزة، حيث تعرض لالتهابات شديدة بالصدر، وتم وضعه على اجهزة التنفس الصناعي، ووعد الأطباء بنقله لغرفة عادية فور تحسن حالته.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم من الاهمال الذي يتعرض له الفنان، وخاصة أنه يتواجد بمستشفى تأمين صحي، وحالته تبدو سيئة.

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نقابة المهن التمثيلية أكدت في تصريحات صحفية أنها تحاول الوصول لعائلة الفنان وخاصة أنه منقطع عنها منذ فترة، ولا تعرف عنه شيئا.

يذكر أن محمد أبوالوفا، بدأ مسيرته الفنية من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل “المرسى والبحار”، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتلفزيون.

ومن أشهر أعماله مسلسل «ابن حلال»، والذي جسد من خلاله دور عم كامل الذي يساند الفنان محمد رمضان في مسيرته الانتقامية.

كما شارك أيضا في أعمال درامية هامة ومنها: «العراف، الجزيرة، الوصية، ممنوع الأقتراب أو التصوير، أفراح إبليس 2، وكأنه أمبارح، وقانون عمر، وسك على أخواتك، الشارع اللي ورانا».