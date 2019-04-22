كنزة مرسلي: مرتاحة ومحظوظة مع “لايف ستايل ستوديوز”

استطاعت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي ان تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير ذبيان سعد الذي قام بالتقاط مجموعة من الصور المبهرة لنجمة ستار اكاديمي.

وشددت كنزة الى أنها مرتاحة مع “لايف ستايل ستوديوز” وفي حال لم تكن مرتاحة لما أقدمت على عمل ثانٍ مع الشركة. وأضافت كاشفة الى انهم في الشركة يحاولون أن يبقوا الفنان مرتاحاً حتى في اختيار أغنياته، وهذا أكثر ما تحبه كونها تكره أن تكون مقيَّدة.

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ورداً على سؤال هل هي محظوظة بوجودها في شركة إنتاج، بينما نجوم كبار لا يجدون سقفاً إنتاجياً لأعمالهم؟ قالت كنزة “طبعاً أشعر أنني محظوظة” وتابعت مشيرة أنها صبرت ونالت خاصة أنها عانت كثيراً من هذا الموضوع.

ورداً على سؤال هل تحرص أن يحمل كل عمل لها موضوعاً اجتماعياً خاصة ان في كليب “قتال” تطرقت إلى موضوع الخيانة الزوجية؟

أكدت كنزة خلال مقابلتها مع مجلة “سيدتي” انه يهمها أن يكون هناك فكرة ولا تحب الأعمال الفارغة التي لا هدف من ورائها.

نذكر ان أغنية “قتّال” صورتها كنزة على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج زياد خوري، استطاعت ان تجذب الجمهور منذ اللحظة الاولى لطرحها في 7 شباط/فبراير الفائت على قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للعمل، حيث تخطى الكليب حاجز الـ 5.4 ملايين مشاهدة خلال فترة قصيرة.