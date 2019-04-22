"باقة ورد" تكشف عن تعاون فني بين نجوى كرم وشيرين عبد الوهاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغزلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في زميلتها المصرية شيرين عبد الوهاب، بعدما أرسلت لها الأخيرة باقة ورد ضخمة، بمناسبة إطلاق "شمس الأغنية" عطرها الجديد في الأسواق.

ونشرت نجوى صورة لباقة الورد التي أرسلتها لها شيرين، عبر حسابها على تويتر، حيث كتبت لها الفنانة المصرية لتهنئتها على العطر قائلة: "لما شوفتك واتعاملت معاكي عرفت يعني إيه شمس الأغنية، شمس منورة عالناس وبتدفيهم وتحميهم وتاخد بالها منهم".

وأضافت شيرين: "إنت ست الكل، بتمنالك كل التوفيق لعطرك الجديد، إن شاء الله ينجح ويكون على قدر محبة الناس ليكي".

وعلقت نجوى على كلمات شيرين قائلة: "شفت جنينة ورد، وعرفت إنها من فنانة حقيقية، إحنا أهلك ولبنان بيتك، كتير انبسطت بالعمل المشترك، يا نعم الإخوة والإنسانية".

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ويبدو من رد نجوى، أن هناك عملًا مشتركًا سيجمع نجوى وشيرين خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن.

يذكر أن نجوى كرم كشفت عن عطرها الجديد، خلال حلقة البث المباشر من برنامج اكتشاف المواهب "آراب جوت تالنت"، السبت الماضي.