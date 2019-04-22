الفنان فولوديمير زيلينكسي يُحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

حقق الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينكسي، الأحد، فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته، بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصد زيلينسكي (41 عامًا)، 73,2 في المائة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية، مقابل 25,3 في المائة لبوروشنكو (53 عامًا)، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز.

وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، مع ممثل كوميدي، لعب دور الرئيس الأوكراني في مسلسل تلفزيوني.

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وأظهرت استطلاعات رأي قبيل تصويت الأحد، تخلف الرئيس بترو بوروشينكو كثيرًا عن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، ما يعكس الاستياء الشعبي من الفساد المستشري، والاقتصاد المتدهور، والقتال المستمر منذ خمس سنوات ضد المتمردين الذين تدعمهم روسيا في شرق البلاد.

وحصل زيلينسكي على ضعف عدد الأصوات، التي حصل عليها بوروشينكو في الجولة الأولى قبل ثلاثة أسابيع، يُذكر أنه مثّل الشخصية التي يلعبها في مسرحية هزلية تلفزيونية، وهو مدرس تحول إلى رئيس، ركز زيلينسكي على محاربة الفساد في حملته الانتخابية.

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