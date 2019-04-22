شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد سعد يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الفنان محمد سعد بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، بلجنة مدرسة الشهيد عامر بالدقى .

ويشارك المصريون بكثافة فى التصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح السبت 20 أبريل وتستمر حتى اليوم الاثنين 22 إبريل أخر أيام الاستفتاء، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما أكدت أنه سيتم السماح للوافدين بالتصويت في أي لجنة، بل وقامت بتخصيص لجان خاصة بالوافدين داخل بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.