شكرا لقرائتكم خبر عن اضرب جامد.. أحمد فهمى يظهر مع "معزة" فى كواليس الواد سيد الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد فهمى، بصحبة "معزتين" خلال كواليس مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه خلال موسم رمضان القادم.

وأطل فهمى، خلال الصورة من الكواليس حاملا "معزة" فى يديه ومعزة أخرى خلفه، صحبها بتعليق: "اضرب جامد".

Advertisements



أحمد فهمى

ويعود النجم أحمد فهمى، مرة أخرى للساحة الدرامية بمسلسله المنتظر "الواد سيد الشحات" بعد غيابه العام الماضى واكتفائه بالظهور كضيف شرف، وينتظر جمهور فهمى مسلسله الجديد، لا سيما أن خطيبته هنا الزاهد تشاركه البطولة .

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.