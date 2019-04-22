شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تتعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية أثناء تصوير "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة سوزان نجم الدين لوعكة صحية كبيرة خلال الساعات الماضية وهي تصور مسلسلها "ابن أصول" للنجم حمادة هلال، وقام فريق العمل بنقلها على الفور إلى المستشفى ، حيث خضعت لبعض التحاليل والفحوصات.



سوزان نجم الدين

ومازالت سوزان نجم الدين في المستشفى منذ ظهر الأمس وحتى اليوم الاثنين، حيث قال الفريق الطبى إنها تحتاج لراحة تامة لتستأنف تصوير الباقى من مشاهدها فى المسلسل والفيلم خلال الأيام القادمة.

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وينتهى هلال من التصوير بعد اسبوع، حيث يظهر فى رمضان المقبل للعام الثالث على التوالى بعدما قدم العام الماضى مسلسل "قانون عمر" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، والعام قبل الماضى مسلسل "طاقة القدر" تأليف أحمد محمود أبو زيد وأخراج محمد مصطفى، فيما كان أول بطولة لها فى الدراما خلال مسلسل "ولى العهد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2015 من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى.

"ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.