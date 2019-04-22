انت الان تتابع تفاصيل خبر العالم العربي يفقد فارس الترجمة والشعر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 02:59 مساءً - توفي، اليوم الأحد، الشاعر والمترجم المصري بشير السباعي، عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً ورصيداً ثريا في الآداب والترجمة يقدر بنحو 70 عملاً إبداعياً وفكرياً.

ونقل السباعي عن لغات عدة نحو 70 عملاً، وتحصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة 1996، عن أفضل ترجمة عربية عام 1995.

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وحاز أيضاً جائزة أفضل المصريين الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافي السوفييتي بالقاهرة عام 1971، وجائزة مؤسسة البحر المتوسط للكتاب عام 2007، و"جائزة رفاعة الطهطاوي" من المركز القومي للترجمة عام 2010.

وكان آخر ما نشره الراحل على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، بتاريخ 19 أبريل الجاري: "الشيء المشترك بين المتطرفين الإسلامجية ومستشرقي القرن التاسع عشر هو تصور أن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بوصفه ديناً ودولة!".

وعلق قبلها على حريق كنيسة نوتردام الفرنسية، بتاريخ 16 أبريل الحالي، قائلاً: "بالطبع سيحاول الهمج المعاصرون، أتباع المهندس الروماني فيتروفيوس، إعادة بناء الكاتدرائية، لكنها لن تكون أبداً الكاتدرائية التى احترقت.. خسارة".