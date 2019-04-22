حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية “من غير جمهور”

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متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من حفل الفنان المصري عمرو دياب الأخير في الجامعة الأمريكية.
وتُظهر الصور مكان الحفل شبه فارغ، حيث كان الحضور ضئيل جدًا.
وقد علق أحد الناشطين على صورة له من الحفل كاتبًا: “جه يوم وأروح فيه حفل عمرو دياب وفي الجامعة الأمريكية واحس اني واقف في زحمة عياده فيها ٢٠ شخص مستنيين الدكتور يطلع عالمسرح”.
وعلق آخر: “مش فاهم ازاي عمرو دياب مطرب عالمي ودي جاي عالمي وفاضيه كده كل ما بقرا اسم عمرو دياب افتكر أغنية مبلاش نتكلم في الماضي”.
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