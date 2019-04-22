نسرين طافش تودع “مقامات العشق” مع “أحلى ناس”

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، عبر خاصية “story” على حسابها الشخصي بموقع “إنستقرام”، بمجموعة من الصور والفيديوهات ظهرت من خلالها وهي تحتفل مع أسرة مسلسلها الجديد “مقامات العشق” بانتهاء تصوير العمل.

ووجهت نسرين طافش، خلال المقاطع المصورة، الشكر لصناع العمل، متمنية لهم أن يكلل مجهودهم وتعبهم بالنجاح، وحرص فريق المسلسل على التقاط صورة جماعية، علقت عليها “نسرين” قائلة: “الله يحميكن أحلى ناس والله، فريق عمل مقامات العشق”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “مقامات العشق”، الذي ستخوض به نسرين طافش الموسم الرمضاني المقبل، يشارك في بطولته النجوم يوسف الخال، نادين خوري، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، جهاد سعد، سارة فرح، محمد حداقي ومحمد حمادة.

يذكر أن المسلسل مأخود عن سيرة محيي الدين بن عربي، وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.