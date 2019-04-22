مهرجان صور الموسيقي يستذكر الراحل ملحم بركات

أعلنت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون عن إقامة الدورة الثالثة من مهرجان صور الموسيقي الدولي تحية للموسيقار الراحل ملحم بركات في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور في الفترة الممتدة من 27 ولغاية 30 أبريل/ نيسان الجاري ، وتشارك في المهرجان فرق محلية وأجنبية وذلك بتنظيم من جمعية تيرو للفنون وبالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة وبلدية صور .

ويتضمن برنامج المهرجان في حفل الافتتاح يشارك كل من الفنان وعد بركات والفرقة الموسيقية والشاعر نزار فرنسيس وستلقى كلمات من نقابة محترفي الموسيقى والغناء ونقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان ،وسيقام معرض صور فوتوغرافية ورسومات تحت عنوان ” أبو مجد” وسيقام كرنفال شارع بمشاركة فرقة اليسار الشبابية وفرق من اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان من الفرق الايطالية والكورية والغانية والاندونيسية ، كما وسيعرض فيلم قصير بعنوان ” الموسيقار” وثائقي للمخرج اللبناني نبيل لبٌس .

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وسيشارك في اليوم الثاني الفنان محمد رزق الله وأشرف صالح من ليبيا ومعزوفات لهناء شرانق وزينة سكيكي ويوسف الفحل وحسين قرعوني وأمسية غنائية ليحيا الدادا من لبنان . وفي اليوم الثالث تشارك فرقة حنين الفلسطينية وفرقة كورال مدرسة الجعفرية وأحمد دهيني بالإضافة الى معزفات لكشافة التربية الوطنية . ويعرض في اليوم الرابع أفلام ملحم بركات السينمائية ” مرمورة ” إنتاج عام 1985 من تأليف كريم أبو شقرا وإخراج وئام الصعيدي ، ويعرض فيلم ” حبي الذي لا يموت ” إنتاج 1984 إخراج يوسف شرف الدين .

والجدير بالذكر أن المهرجان تقدم نشاطاته بالمجان للجمهور وسيحتفي المهرجان بالموسيقار ملحم بركات بعدما احتفت الاعوام السابقة بالراحلين وديع الصافي وصباح عام 2015 وبالسيدة فيروز عام 2016 .

هذا وتهدف جمعية تيرو للفنون التي ساهم في تأسيسها الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي إلى استعادة الحياة الفنية وتفعيل الحركة الثقافية في المناطق المهمشة، ويرتكز عملها على افتتاح مراكز ثقافية مستقلة وإقامة مهرجانات موسيقية ومسرحية وسينمائية وورش تدريبية من خلال توفير منصات ثقافية، كإعادة تأهيل سينما الحمرا في مدينة صور بعد 30 عاماً، واعادة فتح سينما ستارز في مدينة النبطية بعد 27 عاماً، وسينما ريفولي بعد 29 عاماً ،لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني المجاني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان وهو عبارة عن منصة ثقافية حرة ومستقلة للجميع . بالإضافة الى إقامة مهرجان لبنان المسرحي الدولي ومهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة ومهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة لدورات متتالية .