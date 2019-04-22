ام بي سي تكرّم راغب علامة

سلّم مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة MBC زياد حمزة السوبرستار راغب علامة درع افضل فنان لبناني جماهيري لعام ٢٠١٨، بحضور مدير شؤون الفنانين في أم بي سي داني صيرفي.

بدوره عايد السوبرستار اذاعة “ام بي سي FM” بعيدها الـ 25 وتمنى لها النجاح الدائم والمصداقية.

هذا النجاح ليس بجديد على السوبرستار الذي تميّز خلال مسيرته الفنية الطويلة على عدة اصعدة منها فنياً وبيئياً وانسانياً واجتماعياً وعائلياً. واينما حلّ كان النجاح حليفه.

من جهة اخرى، أعلنت شركة “أورانج” مصر، في مؤتمر صحفي عُقد في مصر عن التعاون الحصري مع السوبرستار راغب علامة وبالشراكة مع شركة أربو بلاس، وذلك عبر إطلاق خدمة “غني مع راغب علامة” التي تقدّم لعملاء اورانچ الأخبار والأغانى الحصرية الخاصة بالسوبرستار، بالإضافة إلى فرصة للغناء معه.

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ولا زال السوبرستار يحصد نجاح اغنيته الجديدة “صدفة” التي هي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عاماً وحققت نجاحاً كبيراً فاق حينها كل التوقعات.

نشير ان السوبرستار راغب علامة سيلتقي جمهوره بمناسبة عيد الفطر السعيد في السابع من حزيران في فندق المريديان في دبي.

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