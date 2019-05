ام بي سي تكرّم راغب علامة

View this post on Instagram

. مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة MBC زياد حمزة يسلم الفنان راغب علامة درع افضل فنان لبناني جماهيري لعام ٢٠١٨، بحضور مدير شؤون الفنانين في أم بي سي داني صيرفي #الافضل_فنيا_2018 @mbc_fm @panorama_fm @zi_hamza @dannysairafi