سماح أنور في عيدها الـ 54.. هل أظهرت "رجولة" الفتاة في السينما العربية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل الفنانة المصرية سماح أنور بعيد ميلادها الـ54، وسط اختفاء كبير وتراجع ملحوظ لها في الأعمال السينمائية والدرامية.

ولدت سماح أنور في الـ 22 من أبريل عام 1965 وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة أمام كبار نجوم الفن المصري، تنوعت ما بين السينما والمسرح والمسلسلات التلفزيونية، وكانت في ذروة نجاحها وتألقها بثمانينيات القرن الماضي.

درست سماح أنور اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهي ابنة الفنانة الراحلة سعاد حسين ووالدها الأديب أنور عبدالله.

اشتهرت سماح بأدوار الحركة في السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها "حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا" ومثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التلفزيونية "ذئاب الجبل، الحساب"، ومن أعمالها المسرحية "راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع".

ابتعدت عن الشاشة لعدة سنوات بسبب حادث سيارة، ثم عادت للأضواء من خلال برنامج "تجربتي" في محطة فضائية عام 2002، وشاركت بعدها في عدة مسلسلات منها "أزهار، ونيس وأيامه، نظرية الجوافة".

ونجحت سماح فى تقديم أدوار الفتاة المسترجلة بأكثر من طريقة معتمدة على قصة شعرها وملامحها الهادئة، وكانت النجمة صرّحت بأنها لا ترتدي فستانًا أو حذاء بكعب عال.

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وتزوجت النجمة سماح أنور من طيار وأنجبت منه نجلها "أدهم"، ورغم إخفائها خبر زواجها عن الوسط الفني، إلا أنها أعلنت عنه بعد رحيل زوجها وهي في الشهر الرابع من الحمل، وبعدها لم تكرر سماح أنور فكرة الارتباط برجل آخر.

وكشفت سماح أنور، في أحد اللقاءات الصحفية، عن سر عدم معرفة أدهم ابنها بأهله الحقيقيين، قائلة: "أنا لست أنانية ولو زوجي الراحل كان طلب مني ترك الشغل من أجله هو وابني، كنت سأفعل ذلك لأن الفن مش تمثيل فقط لكن هناك أشياء أخرى كثيرة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة سماح أنور السينمائية مع المخرج يسري نصرالله، بفيلم "جنينة الأسماك" وجسدت في الفيلم شخصية "مارجريت" وبالرغم من أن ظهورها بالفيلم كان كضيفة شرف إلا أنها استطاعت أن تجسد المشهد بمصداقية حقيقية تنم عن موهبتها الفريدة.

ومن أشهر أفلامها، شياطين الشرطة، حالة تلبس، بنت مشاغبة جدًا، اللعب بالنار، كفر الطماعين، السجينتان، مرارة الايام، سنوات الخطر، شباب فوق بركان، الكلبشات، ليلة عسل.