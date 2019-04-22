ما قصة احتجاز سالي عبد السلام في مطار بيروت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتهاء أزمة احتجازها في مطار بيروت، خرجت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام، مقدمة برنامج "كلام نواعم"، لتروي تفاصيل ما حدث معها.

واتهمت الإعلامية المصرية أحد الضباط في المطار بالتعسف في التعامل معها وهي برفقة والدتها، إذ قالت في منشور على إنستغرام: "قالولي مينفعش تجبري ضابط يعتذر وأنا مكنتش طالبة غير يجبر بخاطر أمي ومش مقبول إن حد يغلط في أي حد وميراضيهوش وقدام الكل وطلبت الكاميرات قالوا هنبات بالمطار، أمي قبلي قالت أبات بس الحق يظهر.. والله لولاك يا سيادة السفير والقنصل والضباط التانية المحترمين ما كنت فضلت".

وتابعت: "بيخوفوني إن اللواء عباس إبراهيم لو عرف هيرحلك.. أترحل لو ده يرضيه وأنا على حق! عايزة أوصل لوزيرة الداخلية كمان وهما هيجيبولي حق أمي منه.. لبنان".

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وتفاجأ متابعو الإعلامية بالأمس، بتوجيهها استغاثة للسفارة المصرية في لبنان، من خلال بث مقطع فيديو تقول فيه: "أنا الآن في مطار بيروت منذ 4 ساعات طائرتنا جاءت الساعة 7.30 مصر للطيران.. ووالدتي تجلس من التعب ولم يحضروا لها الطبيب، والضابط أخذ مني الباسبور وأوقفني فى الطابور 3 ساعات لأن الشريط متشال، بعدها جاء يزعق لوالدتي.. استطعت أخذ باسبوري لكن لم يعطني باسبور والدتي.. مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أي حاجة.. أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص، أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان تاني أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل".