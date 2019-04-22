ريهانا تتصدر غلاف مجلة "فوج" وتكشف قصة "تجنيدها" في أستراليا

تصدرت المغنية العالمية ريهانا، غلاف عدد شهر مايو مجلة "فوج" فى نسختها الأسترالية، تحت عنوان "ظاهرة ريهانا"، مرتدية فستان وردى زاهى اللون، وجاكتين أحدهما باللون البيج، والآخر باللون اللبنى الفاتح، مع حذاء أنيق بلون الزمرد. وزينت ريهانا مظهرها بأقراط ضخمة مزينة بالكريستال، بينما جلست على كرسى ذهبى اللون، فى "لوك" من إخراج مديرة الموضة بالمجلة كريستين سينتينرا، وتصوير جو شولين.

ونشرت المجلة على حسابها الخاص على موقع انستجرام الغلاف، معلقة عليه قائلة: مؤثرة، لا يمكن إيقافها، ولا تعرف الخوف، وولدت قائدة، تعرف على ريهانا، نجم الغلاف فى مايو 2019، الأيقونة التى تمتاز بالشمولية وتعرف ما تريده النساء".



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وكشف موقع ديلى ميل، عن مزيد من الصور التى ألتقطها مصور المجلة للمغنية العالمية، إلى جانب التفاصيل الحصرية التى تنشرها المجلة فى عددها الصادر، وتلقى بها الضوء على "العلاقة غير العادية" بين المغنية البالغة من العمر 31 عامًا و جوليا جيلارد، أول رئيسة وزراء على الإطلاق لأستراليا، بعد تجنيدها لريهانا كسفيرة لحملتها التعليمية العالمية، حيث تعد جوليا رئيسة فخرية للشراكة العالمية من أجل التعليم.

وكان الثنائى – غير المتشابه على الإطلاق - قد ألتقا في نيويورك اثناء مأدبة عشاء غير رسمية، ومنذ ذلك الحين زاروا مدارس معًا في بلاد ملاوى بشرق إفريقيا.

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وقالت جوليا فى تصريحات سابقة:"لقد تحدثت ريهانا معى عن إخوتها، وكيف أنها صممت وعملت على دفعهم لإنهاء دراستهم، لأنها تركت التعليم من أجل تحقيق حلمها فى الغناء، لذلك أعتقد أن لديها هذا الشعور الشخصى للغاية بأن التعليم الفردى مهم حقًا، وأنه عامل هام من أجل تمكين الشخص للوصول إلى ما يريده"، واعترفت جوليا بأن شراكتهما هى "علاقة غير عادية" حيث يأتى الثنائى من عوالم مختلفة تمامًا، والسياسة لا تعد شيئًا تتعمق فيه ريهانا على الإطلاق.



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