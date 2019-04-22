مشاهير هوليوود يحتفلون بيوم "الحشيش" على طريقتهم الخاصة

احتفل عدد لا يحصى من مشاهير هوليوود بيوم "الحشيش" أو ما يطلق عليه "4/20" الموافق 20 من أبريل/ نيسان كل عام، وكانت المغنية مايلي سايروس وسنوب دوج من بين المحتفلين، إذ يعبر محبو الماريغوانا كل 20 أبريل عن عشق الحشيش، ولم تكن المشاهير استثناءً، حيث نشروا إعجابهم بهذا المخدر على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعية.

واحتفلت مايلي سايرس بهذا اليوم، حيث نشرت سلسلة من الصور على خاصية story عبر "إنستغرام"، تقوم فيها بتدخين الماريغوانا، مع كتابة شعار 4/20 على الصور، وفي الوقت نفسه، نشر سنوب دوج الذي اعتاد الظهور في العديد من المناسبات أثناء شرب الماريغوانا، عددًا كبيرًا من المشاركات عبر "إنستغرام" لهذه المناسبة، ومن بين المقاطع، فيديو يدخن فيه بينما يغني في المقعد الخلفي لسيارة.

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ونشرت باريس، ابنه مايكل جاكسون، فيديو لها وهي تقوم بتدخين الحشيش، بينما فضل الممثل سيث روجن أن يعترض على قوانين تدخين الحشيش في كندا، حيث كتب عبر حسابه على "إنستغرام": "4/20 يتعلق أيضًا بالنشاط وأود أن أجلب الوعي إلى بعض الظلم الذي يدور حول قوانين الحشيش في كندا، الكنديون يستحقون الحرية وليس التسامح، فحملة من أجل تعاطي الحشيش، تطلب مساعدتكم للضغط على الحكومة الكندية لتعديل مشروع قانون C-93 بحيث ينص على حذف السجلات الجنائية وليس مجرد تعليقها، دع الحكومة الكندية تعرف أنك تقف وراء حملة العفو عن الحشيش".

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