فريق "مسعودي برازرز" يتأهل إلى نهائيات برنامج "آرابز غوت تالنت"

تأهل فريق Messoudi Bothers من المغرب إلى نهائيات برنامج "Arabs Got Talent" بموسمه السادس على "MBC مصر"، وذلك بعد أن حصد تصويت الجمهور، فيما فاز الثنائي Full Art من سورية باختيار اللجنة، وذلك في خامس وآخر العروض المباشرة، وقبل أسبوع واحد فقط من الحلقة الختامية. شهدت الحلقة منافسة حماسية، ومشاركة استثنائية من عددٍ من "أصحاب الهمم"، فيما قدم فريق Messoudi Bothers عرضاً مذهلاً لألعاب الأكروبات، وقدم الثنائي Full Art عرضاً راقصاً نال استحسان وإعجاب لجنة التحكيم.

بموازاة ذلك، وبمبادرةٍ من "MBC الأمل"، ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في "مجموعة MBC"، شارك في الحلقة عدد من "أصحاب الهمم"، وذلك بعد أن أمضوا أسبوعاً كاملاً قبل العرض تدرّبوا خلاله على مهام الطاقم الفني والتقني والتنفيذي المسؤول عن إنتاج وإخراج الحلقة وبثّها على الهواء مباشرة. وقد توزّع "أصحاب الهمم" المشاركين في الحلقة على عدة مواقع، وتشاركوا العديد من المهام خلف وأمام الكواليس، وأبرزها: مساعد مدير المسرح، مساعد مقدمَي البرنامج، مساعد إنتاج، ومساعد فني للصوت والصورة.

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يذكر أن المشتركين في الحلقة الختامية والذين سبق أن تأهلوا في كل حلقة من الحلقات المباشرة الخمس هم:

فريق Messoudi Bothers من المغرب

الثنائي Full Art من سوريا

فريق "Black and White" من المغرب

فريق "أكاديمية جلهوم للجمباز" من مصر

ليان يحيى من السعودية

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فريق Zyko & Poach من المغرب

فريق Mayyas من لبنان

فريقFreestyl’ air من الجزائر

فريق Human’s من المغرب

فريق Duo Acrobat من المغرب

يعرض برنامج "Arabs Got Talent" على "MBC مصر" كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً، وعُرضت هذه الحلقة السبت 20 إبريل الساعة 8:00 مساءً.

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