شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها..سماح أنور البنت المسترجلة وأكثر فنانة أدت أدوار الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم 22 ابريل الفنانة سماح أنوربعيد ميلادها، وتنتمي سماح لأسرة فنية وإبداعية، والدتها الفنانة سعاد حسين ووالدها الأديب أنورعبد الله، وقد اشتهرت بأدوار البنت المسترجلة فى أفلامها وقامت بأداء أدوار الحركة والأكشن في عدد كبير من الأفلام التي اشتركت في بطولتها .

ومثلت مع العديد من الفنانين مثل ألهام شاهين و محمود عبد العزيز و أحمد زكى وفريد شوقى و سمير صبرى سهير البابلى و كريمة مختاروغيرهم من نجوم الشاشة الفضية.

شاركت سماح أنور في بطولة العديد من المسرحيات ومنها "راقصة قطاع عام" و "أولاد الشوارع"، شاركت في العديد من مسلسلات الدراما التليفزيونية منها مسلسل "ذئاب الجبل"، و"سنبل بعد المليون " فى دور رائع مع النجم الكبير محمد صبحى. وتعرضت لحادث مرورى أبعدها عن التمثيل فترة، وبعد عودتها اتجهت إلى مجال الإخراج بالإضافة إلى عملها في التمثيل.

ومن أهم الأفلام التي شاركت في بطولتها :

أفلام :الرايا حمرا، نساء خلف القضبان، راجل بسبع أرواح، الأب الثائر، فيلم النيابة تطلب البراءة، الذئب، بابل حبيبتي، جحيم 2، دائرة الموت، ليلة عسل،مرارة الأيام، سنوات الخطر، شباب فوق بركان، بنت مشاغبة جدا، اللعب بالنار، وفيلم كفر الطماعين.

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