شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من عرض الحلقة الثانية..HBO تكشف عن تيزر الثالثة من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما انتهت الحلقة الثانية من المسلسل الشهير والأكثر مشاهدة وانتظارا Game Of Thrones، باعتراف جون سنو لـ دينيريس تايجريان، حول كونه الوريث الشرعي للعرش الحديدى، حيث أنه الابن الشرعى لـ "ليانا ستارك" و"رايجار تايجريان"، واسمه الحقيقى هو "إيجون تايجريان"، ووصول ملك الليل إلى حدود وينترفل.

كشفت شبكة HBO عن أول نظرة للحلقة الثالثة التي ستشهد بداية الحرب مع ملك الليل وجيشه، ولم يظهر في التيزر أي من الأحداث الهامة للحلقة بخلاف نظرات الترقب والانتظار على وجوه كل أبطال العمل، الذين سيشاركون في الحرب.

Advertisements

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.