شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يكثف تصوير "كلبش 3"..بعد توقف 5 أيام بسبب "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم أميركرارة فجر اليوم الاثنين قادماً من الاسكندرية بعد تصوير 5 أيام كاملة ضمن أحداث فيلمه "كازابلانكا"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر، من إنتاج شركة سينرجى، وصورت المشاهد فى ميناء الأسكندرية داخل البحروخارجه، جمعت كل من كرارة وعمرو عبد الجليل وأخرون.

وفى سياق آخر يستأنف كرارة وفريق عمله بقيادة المخرج بيتر ميمى تصوير مسلسل "كلبش3"، المقررعرضه فى السباق الرمضانى المقبل، غدا الثلاثاء مباشرة، بالإضافة لمشاركة عدد من نجوم المسلسل، إذ انتهى بيتر ميمى من تصوير الأسبوع الثامن من المسلسل حتى الأن.

يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" بطولة أميركرارة، إياد نصار، وعمرو عبد الجليل وغادة عادل لبلبة، ومحمود البزاوى، والفنان الصاعد أحمد داش، تأليف هشام هلال

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.