محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أدلت الفنانة حورية فرغلي، بصوتها في لجنتها الانتخابية اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي بدأ يوم السبت الماضي.
وقالت "حورية": "بقول للشباب يصحوا من النوم وينزلوا، ده واجب عليكم، لازم تنزلوا وتشاركوا وتقولوا رأيكم، وماتكسلوش".
من ناحية أخرى، تواصل الفنانة حورية فرغلي تصوير مسلسلها "مملكة الغجر" مع المخرج عبدالعزيز حشاد، استعدادًا لعرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حورية فرغلي تطلب من الشباب المشاركة بالاستفتاء: "اصحوا من النوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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