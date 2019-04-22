الخميس.. الإعلان عن تفاصيل "مملكة الغجر" في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعقد شركة الذهب المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل العمل، بحضور رؤساء النقابات الفنية "السينمائية والتمثيلية والموسيقية"، وصناع العمل وجميع أبطاله.

يُقام المؤتمر في الخامسة مساء الخميس، في إحدؤ الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، التي يتم تصوير عدد من المشاهد فيها بمشاركة أبطال المسلسل.

مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.