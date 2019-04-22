شريهان تبعث رسالة مؤثرة لابنتها "لؤلؤة" في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة الكبيرة شريهان، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "لؤلؤة"، ونشرت صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ووجهت رسالة لابنتها بكلمات مؤثرة.

وقالت: "يكفيني فخرًا أنك أنتِ مني وأنا منك، كل عام وأنتِ أنتِ يا لؤلؤة الأدب؛ العلم؛ الحياء، والخُلق الحسن، حياتي وميلادي أنا يا لؤلؤة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد".

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وتابعت: "أكرمني ربي بأغلى نعمة إسمها لؤلؤة، وزي النهاردة يوم 22 أبريل أصبح تاريخ في عمري غير عادي".

واختتمت رسالتها: "اللهم لك كل الحمد، والحمد والحمد والشكر، شكرًا لربي؛ شكرًا لزوجي؛ وشكرًا لكِ أنتِ يا لؤلؤة".

"لؤلؤة" هي ابنة الفنانة شريهان الكبرى من زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، كما أنجبت منه ابنة أطلقت عليها اسم "تالية القرآن".