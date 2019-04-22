إيرادات الأحد.. "The Curse of La Llorona" يفوز بالصدارة و"Shazam" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 21 أبريل، إيراد قُدر بـ132 ألفًا و3 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 125 ألفًا و144 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعد تحقيقه 50 ألفًا و995 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Captain Marvel" والذي حقق 43 ألفًا و749 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، ووصلت إيراداته لـ 35 ألفًا و571 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، بعدما حقق 32 ألفًا و478 جنيهًا، ، وفاز بالمركز السابع فيلم "Hellboy" بعد تحقيقه 23 ألفًا و825 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 21 ألفًا و634 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Triple Threat" وحقق أمس 13 ألفًا و878 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Escape Room"، محققًا 12 ألفًا و603 جنيهات.