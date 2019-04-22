محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وظهرت "دنيا" في الصور بفستان أنيق باللون "البيج"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية أغنية "الزمن بيدور" باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.