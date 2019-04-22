الأحد.. عرض "وِلدي" في مركز التحرير الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، في السابعة من مساء يوم الأحد 28 أبريل، الفيلم التونسي "وِلدي" للمخرج محمد بن عطية.

الفيلم شارك مؤخرًا في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية وقبلها مهرجان الفيلم العربي بروتردام.

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وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز الممثل التونسي محمد ظريف بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضًا على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.

ويحكي وِلدي قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرًا بالتحسن، يختفي فجأة.

فيلم وِلدي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي.