هبة مجدي لـ"الخليج 365": استفدت من "الملك لير" في تحسين مخارج حروفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتتب- منى الموجي:

أكدت الفنانة هبة مجدي، أنها تعتبر نفسها "محظوظة" كونها ضمن فريق مسرحية "الملك لير"، التي بدأ عرضها على مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس مؤخرًا.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت أخر المنضمين للعرض، تقريبًا قبل شهر من الافتتاح، واعتبره فرصة كبيرة رغم المجهود الكبير الذي يحتاجه الدور مني، وأقدم شخصية الابنة الصغرى للملك لير"، لافتة إلى أنها استفادت من العرض على المستوى المهني، من خلال عودتها لمقابلة الجمهور مباشرة، والحديث باللغة العربية الفصحى؛ لتحسين مخارج حروفها.

وتابعت هبة "التجربة مختلفة عن أول عرض مسرحي قدمته وكان أيضًا أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهو (ليلة من ألف ليلة)، وكان عرضًا قويًا، لكن الفرق أن (الملك لير) باللغة العربية الفصحى وعمل كلاسيكي عن نص عالمي كتبه شكسبير، وعلى مسرح خاص، كما أن المخرج والمنتج مجدي الهواري قام بمجهود كبير ومهتم بكل تفاصيل المسرحية حتى يراها الجمهور كما تُعرض على مسارح أوروبا".

"الملك لير" إخراج تامر كرم، إنتاج كايرو شو، إشرف فني مجدي الهواري، بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، فاروق الفيشاوي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، ثراء جبيل، ناصر سيف، أيمن الشيوي.