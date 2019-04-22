خاص| بعد دخوله العناية المركزة.. استقرار الحالة الصحية لمحمد أبوالوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد محمد شاكر إبراهيم، الصديق المقرب من الفنان محمد أبوالوفا، أن حالته الصحية بدأت في التحسن مساء أمس الأحد وأصبحت مستقرة، وأنه مازال يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي في الفيوم.

وقال شاكر في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أبو الوفا دخل المستشفى منذ أربعة أيام، ويعاني من التهاب حاد في الصدر"، مضيفًا "كنا نتعشم رغم كونه ليس عضوًا في نقابة المهن التمثيلية، أن يكون ما قدمه من أعمال له دور في اهتمامهم بالمتابعة، وإن كنا نحن محبيه وأصدقائه لن نقصر مطلقًا معه".

محمد أبوالوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".