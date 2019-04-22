محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة مي نور الشريف، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بشقيقتها سارة، وأمامهما "تورتة" عيد ميلاد "مي". وعلقت: "يا أعز وأغلى الناس، ربنا يخليكي ليا يا أختي وصحبتي وبنتي، ومايحرمني منك أبدا، ويسعدك يا حتة من قلبي". يُذكر أن أخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صايم"، بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، ومن إخراج أكرم فريد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي نور الشريف لشقيقتها: "ربنا ما يحرمني منك ويسعدك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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