شاهد: وفاةُ لوريان وارين البطلة الحقيقية لفيلم The Conjuring عن عمر 92 عامًا!

تُوفيت المحققة في الظواهر الخارقة للطبيعة لوريان وارين، والتي ألهمت قصة حياتها العديد من الأفلام مثل conjuring و The Amityville Horror عن عمر يناهز 92 عامًا. وقالت الممثلة فيرا فارميجا، التي لعبت دور لورين في فيلم The Conjuring ، The Conjuring 2 ،The Nun و Annabelle Comes Home إنها محظوظة لأنها تعرّفت عليها، وتحدّث باتريك ويلسون، الذي لعب دور زوجها إد وورن، إنه فقد صديقة ومصدرًا للإلهام. ونشر توني سبيرا، صهر وارن، على فيسبوك ينعاها قائلًا: “لقد ماتت بهدوء في منزلها أثناء نومها، كانت تبلغ من العمر 92 عامًا، لقد كانت لديها روح معطاءة، محبة وعطوفة ولا تعرف الكراهية أبدًا وكانت محبة للحيوانات وتبرعت بالكثير للجمعيات الخيرية لإنقاذ الحيوان وكانت تهب كل ما لديها لعائلتها فليباركها الله”.

وعبّرت فيرا فارميجا عن حزنها عبر “تويتر” وكتبت: “صديقتي العزيزة لورين وارين قد توفيت، أشعر بالحزن الشديد وأيضًا بالامتنان لأني تعرّفت عليها وجسّدت دورها، لقد أثرتي في حياتي، أعرف أنك الآن مع اد ترقصين الفالز أحبك لورين”. ونشر أيضًا باتريك ويلسون الذي يلعب دور إد في فيلم The Conjuring: “الليلة سوف تصبح السماوات بالتأكيد أكثر إشراقًا، فقدنا صديقًا وإلهامًا، سأفتقد القصص والضحك والتوجيه، ارقدي في سلام، عزيزتي لورين أخبري إد بسلامي”. أسست لوريان مع زوجها إد وارن جمعية نيو إنجلاند للبحوث النفسية، حيث قام الاثنان بالتحقيق في عدد من الحالات الخارقة للطبيعة مثل الروح الشريرة في شارع ليندلي، ومطاردة سمورل، وشبح ويست بوينت، ومزرعة بيرون المسكونة، وقتلة أميتفيل، كما ألف الزوجان عدة كتب متعلقة بالقضايا التى واجهتهما وتوفي زوجها في العام 2006.