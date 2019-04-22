بالفيديو: غدير السبتي متأثرة بشدة من وفاة شقيقها والدموع تغلبها أمام الجمهور

لم تتمالك الفنانة غدير السبتي دموعها في أول ظهور لها على حسابها على سناب شات، فأطلت على محبيها وعينيها تتلألأ بالدموع من شدة الحزن على وفاة شقيقها عبدالله السبتي.

غدير السبتي حرصت على شكر كل من ساندها في محنة وفاة شقيقها، في أول ظهور على حسابها على سناب شات، مشيرة إلى أن كل الوسط الفني وقف بجوارها ودعموها سواء الفنانين أو المنتجين أو المخرجين.

كما شكرت غدير السبتي أصدقاء لها من خارج الوسط الفني، وخصت بالشكر كلاً من جومانة ونوف وهيا، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص من أكثر من دعموها في مصيبتها، وأنهم لو طلبوا منها عينيها لن تتأخر أبداً على تقديمها لهم، في إشارة منها أنه لا يوجد ما يوافيهم حقهم من موقفهم معها.

وفتحت غدير السبتي قلبها لمتابعيها وتحدث معهم عن لحظات الحزن التي تعيشها كل يوم جمعة، كاشفة لهم أنها أصبحت لا تحب هذا اليوم، رغم معرفتها بفضله الكبير، إلا أنه كلما جاء تتذكر وفاة شقيقها.

وقالت غدير السبتي أنها تستغفر الله على هذه المشاعر الكارهة ليوم الجمعة، ولكنها في ذات الوقت تشعر بالامتنان عندما يكون لديها تصوير فيه، لأنها تنسى وقتها فقدانها لشقيقها فيه.

الجدير بالذكر أن وفاة شقيق غدير السبتي أعلن عنها يوم 29 مارس 2019، بعد صراعه مع المرض.