بالفيديو: سالم الهندي يرفض طلب إليسا بالرقص في حفل جدة

أظهر أحد المقاطع المتداولة من حفل إليسا في جدة على موقع ” تويتر ” موقفاً طريفاً بين إليسا و بين سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة ” روتانا “، أثناء استعدادها لتقديم أغنيتها الشهيرة ” بدي دوب. ”
وأوضح المقطع طلب إليسا من سالم الهندي، أن ترقص قليلاً تفاعلاً مع الحضور، لكنه رفض طلبها تنفيذاً لشروط إقامة الحفلات بالمملكة، والتي تمنع الرقص والتمايل.
يذكر أن فندق ” الهيلتون ” احتضن في مدينة جدة منذ أيام حفلاً غنائياً ساهراً أحيته الفنانة إليسا رفقة الفنان ماجد المهندس بحضور جماهيري لافت.
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