بالفيديو: “أكبر ملوك العالم سنا” إليزابيث الثانية تنشر لقطات نادرة لها مع بلوغها الـ 93...

احتفلت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، اليوم الأحد، ببلوغها 93 عاما، بكشفها عن لقطات نادرة لها منذ الطفولة وحتى الوقت الحالي. وشارك الحساب الرسمي للملكة إليزابيث، عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، فيديو يضم لقطات لها عبر العقود، منذ ولادتها وحتى الآن. والملكة إليزابيث هي أطول ملوك العالم جلوسا على العرش وأكبرهم سنا، باحتفالها بعيد ميلادها الـ 93 اليوم الأحد.

وولدت إليزابيث في 21 أبريل/نيسان من عام 1926 في شارع بروتون في وسط لندن، وتولت العرش عام 1952 وهي في الـ 25 من عمرها، مما يعني أن ملكها مستمر منذ أكثر من 67 عاما. وهناك احتفال رسمي بعيد ميلاد الملكة في شهر يونيو/حزيران، ويتم الاحتفال به بعرض عسكري كبير في وسط العاصمة البريطانية.