الثلاثاء.. فرقة كفر الشيخ تقدم "الإنسان الطيب ف ستشوان" ضمن مهرجان فرق الأقاليم

يستضيف المركز الثقافي بطنطا فرقة كفر الشيخ لتقديم مسرحية "الإنسان الطيب ف ستشوان"، ضمن فاعليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن مسرحية "الإنسان الطيب ف ستشوان"، مأخوذة عن رواية الكاتب الألماني بيرتولد بريخت، وترجمها للعربية د. عبد الرحمن بدوي، وتتناول مسرحية بريخت قصة فتاة طيبة القلب تقوم بأعمال

يذكر أن صمم ديكور العرض محمود الغريب، موسيقي د. صادق ربيع، أشعار طارق ابو النجا، استعراضات محمد النجار، غناء د. أماني رأفت، مهاب عبد الحي، أحمد عبده، وإخراج السعيد منسي. ستشوان"، ضمن فاعليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً.يشار إلي أن مسرحية "الإنسان الطيب ف ستشوان"، مأخوذة عن رواية الكاتب الألماني بيرتولد بريخت، وترجمها للعربية د. عبد الرحمن بدوي، وتتناول مسرحية بريخت قصة فتاة طيبة القلب تقوم بأعمالللخير، لكنها كلما أكثرت منها عادت عليها بالمزيد من المشاكل، فتقرر أن تصبح شخصا آخر تماما وتتحول الى شخصية صارمة وغامضة.يذكر أن صمم ديكور العرض محمود الغريب، موسيقي د. صادق ربيع، أشعار طارق ابو النجا، استعراضات محمد النجار، غناء د. أماني رأفت، مهاب عبد الحي، أحمد عبده، وإخراج السعيد منسي.

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