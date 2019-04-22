بالفيديو.. سارة نخلة تكشف عن كواليس "حكايتي"

شاركت الفنانة سارة نخلة، جمهورها مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حكايتي"، الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت سارة في الفيديو برفقة الفنانة سارة التونسي وهما يرقصان على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، وعلقت قائلة: "من كواليس مسلسل حكايتي سارة السورية وسارة التونسية.. لما صاحبتك تقولك قومي ارقصي وتعملي مكسوفة". سارة التونسي وهما يرقصان على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، وعلقت قائلة: "من كواليس مسلسل حكايتي سارة السورية وسارة التونسية.. لما صاحبتك تقولك قومي ارقصي وتعملي مكسوفة". يذكر أن سارة نخلة تشارك بمسلسل "حكايتي"، إلى جانب كل من: ياسمين صبري، أحمد حلاوة، وفاء عامر، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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