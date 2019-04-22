تصدر الفنان محمد أبو الوفا، مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، حيث يعانى من التهاب فى الصدر. وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد أبو الوفا: - كانت بدايته من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة. Advertisements - عقب ذلك انتقل للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل (المرسى والبحار)، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتلفزيون. - ومن أبرز أعماله (العراف، ابن حلال، القيصر). - قدم خلال مسيرته الفنية 58 مسلسلًا تليفزيونيًا منها "الكبريت الأحمر، المغني، كلبش". - فيما قدم 15 فيلمًا سينمائيًا خلال مسيرته الفنية أبرزهم "حليم، الجزيرة، الفيل الأزرق".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية.. معلومات لا تعرفها عن محمد أبو الوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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