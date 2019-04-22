أدلى الفنان شريف خيرالله، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال لجنته الانتخابية.
وحرص شريف على مشاركة جمهوره صورة له، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقعالتواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وعلق الفنان شريف خيرالله على المنشور قائلًا :" رفضك أو قبولك للتعديلات لن يتحقق إلا بمشاركتك
ويذكر أنه كان انطلق صباح، السبت الماضي، أولى أيام التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإدلاء بصوته.. شريف خيرالله لجمهوره: انزل واعمل الصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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