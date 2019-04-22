بعد الإدلاء بصوته.. شريف خيرالله لجمهوره: انزل واعمل الصح

أدلى الفنان شريف خيرالله، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك خلال لجنته الانتخابية.

وحرص شريف على مشاركة جمهوره صورة له، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع

التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وعلق الفنان شريف خيرالله على المنشور قائلًا :" رفضك أو قبولك للتعديلات لن يتحقق إلا بمشاركتك

الإيجابية انزل واعمل الصح عشان تكون مصري صح الصح (صباح الخير يا أهل مصر)".

ويذكر أنه كان انطلق صباح، السبت الماضي، أولى أيام التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية.