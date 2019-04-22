شاهد .. حورية فرغلي لــــ"الشباب" التصويت واجب وطني"

دعت الفنانة حورية فرغلي الشباب للنزول والمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية قائلا "المشاركة واجب وطني عليكم اتجاه بلدكم".

واضافت "فرغلي": خلال الادلاء بصوتها في لجنة مدرسة بولاق ابو العلا وسط القاهرة إن على الشباب المشاركة في رسم مستقبل بلدهم.

يذكر أن اليوم الاثنين هو آخر أيام التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة داخل مصر بعد انتهاء التصويت في السفارات والقنصليات للمصريين في الخارج. Advertisements

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