حورية فرغلي تدلي بصوتها في الاستفاء على التعديلات الدستورية بجاردن سيتي

أدلت الفنانة حورية فرغلي بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية صباح اليوم بمدرسة قصر الدوباوة الرسمية للغات بجاردن سيتي. سيتي. الجدير بالذكر، أن عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد انطلقت صباح اليوم السبت والتي من المقرر أن تستمر ثلاثة ايام حتى الاثنين المقبل بجميع محافظات مصر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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