حورية فرغلي تدلي بصوتها في الاستفاء على التعديلات الدستورية بجاردن سيتي

أدلت الفنانة حورية فرغلي بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية صباح اليوم بمدرسة قصر الدوباوة الرسمية للغات بجاردنسيتي.
الجدير بالذكر، أن عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد انطلقت
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