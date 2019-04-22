رزان مغربي تشارك في الاستفتاء بالزمالك لتعريف ابنها بالانتخابات

وصلت قبل الفنانة اللبنانية رزان مغربي، إلى مقر لجنة المدرسة القومية بالزمالك، في اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية بصحبة ابنها لتعريفه بالعملية الانتخابية، رغم أنها لا يحق لها التصويت.

وشهدت لجان الزمالك في اليوم الثالث للاستفتاء علي التعديلات الدستورية، إقبال كثيف من قبل المواطنين للمشاركة والإدلاد بأصواتهم، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحا.

وكانت لجان الزمالك قد شهدت زحام

كذلك أمس الأحد وأول أمس في أول وثاني أيام الاستفتاء، واستمر إقبالهم علي مدار اليوم، وحتى غلق اللجان.وبدأ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين في داخل مصر، بينما بدأت الجمعة الماضية للمصريين في الخارج وانتهت أمس الأحد.