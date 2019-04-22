واقعة غريبة.. امرأة تصرخ داخل قبرها بعد تسعة أيام من دفنها!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 12:54 مساءً - في واقعة غريبة أشبه بالخيال، شكلت لغزا لدى أهالي المدينة، امرأة تصرخ داخل قبرها بعد أيام على دفنها، هذا ما راج من أخبار بابن أحمد المدينة الواقعة بضواحي الدار البيضاء في المغرب، دفعت الادعاء العام الى اعطاء الأمر باستخراج الجثة وفتح تحقيق بشأن ملابسات الأنباء المتضاربة.

وتباينت التعليقات بين رافض لفكرة بقاء المرأة حية لعدة أيام من دفنها، وبين مشكك في أن السيدة دفنت حية، وبين تضارب الأنباء مازال لغز المرأة التي سمعت صرخاتها من داخل قبرها حديث أهالي المدينة.

وقال مصدر محلي، ان المرأة توفت على اثر عملية جراحية مكثت بعدها بغرفة العناية المركزة لمدة يومين بعدها أخبرت الطبيبة المشرفة أسرتها أنها توفيت.

وجرى إخراج المرأة ذات الثلاثين عاما من قبرها، بعد مرور أسبوع على دفنها، ليتم نقلها الى المستشفى بالمدينة، حيث حج حشد من الناس الى المقبرة، بينما عمت الفرحة ذوي المرأة.

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وقال الطبيب المشرف على حالة الوفاة، أن جميع العلامات التي تؤكد حدوث الوفاة، كانت متوفرة على جثة السيدة لحظة معاينتها، حيث تم استخراج شهادة وفاة، بموجبها جرى نقل الجثة لدفنها.

وأوضحت مصادر محلية، أنه تم تغسيل جثة المرأة على الطريقة الاسلامية، دون أن تظهر أي علامات غير طبيعية، فيما يؤكد بعض الأشخاص أنهم سمعوا أنينا مصدره قبر السيدة في الساعات الأخيرة من يوم أمس الأربعاء.

وخلفت الواقعة ردود أفعال متباينة، كما أنها لحد الساعة لازالت لغزا محيرا، حيث ينتظر اخضاع الجثة للتشريح من طرف الطب الشرعي بناء على تعليمات من المدعي العام، لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.