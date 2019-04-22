بعد طلاقها بيومين.. “أديل” تبحث عن الرجل المناسب

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد يومين من إعلان مفاجأتها الكبيرة وهي طلاقها من زوجها رجل الأعمال الأمريكي “سيمون كونيكي”، فاجأت المطربة الإنجليزية “أديل” أصدقاءها بأنها تعمل على الارتباط من جديد، وعبرت لبعضهم عن اهتمامها ببعض الرجال، وخاصة الأمريكيين.

وقالت المغنية البالغة من العمر 30 عاماً لأصدقائها، إنها لا تريد أن تنغمس في الانفصال عن “كونيكي” 45 عامًا، وكشف مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “لقد كانت متحمسة للتحدث مع الرجال مرة أخرى، إنها في مرحلة المغازلة”.

وأضاف المصدر: “إنها تنجذب إلى رجال آخرين وتقبل أن ينتهي الأمر مع سيمون للأبد، هذه المرة لا عودة، وقد طلبت من الأصدقاء البحث لها عن الرجل المناسب، وهي رغم ذلك لا تريد التسرع والدخول في علاقة خطيرة”، مستطردًا: “الحب الرومانسي كان قد انتهى منذ عدة سنوات في زواجها”.

وكشفت صحيفة “ذا صن” يوم السبت، أن الزوجين كانا يعيشان حياة منفصلة لسنوات، بعد أن أصدر المتحدث باسم “أديل” منذ يومين بيانًا يؤكد انفصالهما الرسمي.

وتذكر تقارير أن “أديل” قد تتخلى عن نصف ثروتها البالغة 150 مليون جنيه إسترليني لصالح زوجها في تسوية انفصال، وأنها استمتعت في الشهر الماضي بحفل طلاق سري، حيث التقطت صورًا مع الممثلة جينيفر لورانس وغيرها في نيويورك.