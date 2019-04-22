شريهان: هذا التاريخ في عمري غير عادي

عايدت النجمة المصرية شريهان ابنتها الكبرى لؤلؤة بكلمات مؤثرة ومجموعة من الصور حول اللحظات الجميلة التي جمعتهما، وذلك على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام.

الصور التي نشرتها شريهان تعود الى مراحل متعددة من طفولة ابنتها لؤلؤة، اضافة الى صورة عندما اصبحت شابة.

Advertisements

وكتبت شريهان في هذه المناسبة السعيدة كلمات مؤثرة جداً عبّرت فيها عن مدى محبة ابنتها في قلبها. وقالت: “يكفيني فخراً انك أنتِ مني وأنا منك.. كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة “الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن .. حياتي وميلادي “أنا” يا لولوة إبتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد“.

وتابعت متأثرة: “وأكرمني ربي بأغلى نعمة إسمها لـولـوة وزي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح تاريخ في عمري غير عادي“.

وختمت قائلة: “اللهم لك كل الحمد والحمد والحمد والشكر.. شكراً لربي؛ شكراً لزوجي؛ وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة“.

كما تمنى جمهور شريهان عيداً سعيداً لـ لؤلؤة ودوام الصحة بمناسبة عيدها.