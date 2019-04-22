الملكة ليتيزيا تختار فستانًا من علامة أزياء ذات أسعار معقولة في عيد الفصح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمض سوى عام واحد على انتشار الفيديو الصادم الذي كشف عن العلاقة المتوترة بين الملكة ليتيزيا والملكة إيميريتا صوفيا، وذلك خلال حفل عيد الفصح التقليدي الذي أقيم في كاتدرائية "بالما دي مايوركا".

وعادت العائلة الملكية الإسبانية مرة أخرى لتتصدر عناوين الصحف في المناسبة نفسها، لكن هذه المرة بإطلالة الملكة ليتيزيا، التي كانت بسيطة وبسعر معقول، إذ يبلغ ثمن الفستان 78 دولارًا.

وارتدت الملكة تصميمًا ورديًا من علامة "ماسيمو دوتي" في محاولة لتركيز الانتباه على "مظهرها" ومحو أثر الذكرى السيئة.

واختارت الملكة فستانها بقصة القميص وبتصميم أزرق داكن مع أزهار كبيرة منتشرة بدقة في جميع أنحاء الفستان بظل وردي الباستيل، نسقته مع حزام خصر باللون الأزرق الداكن.

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ونسقت الملكة فستانها مع زوج من الكعب المدبب من الجلد المدبوغ باللون الأزرق الداكن من علامة Magrit بالإضافة إلى حقيبة يد المحفظة الجلدية الحمراء من Menbur واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.