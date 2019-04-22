والدة غنوة تعتذرُ لأنغام.. وتعلّق على زواج الأخيرة من أحمد إبراهيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّتْ ماجدة عبد الحليم، والدة الفنانة الرّاحلة، غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، على الكلام الذي نشرته "ستو"، ابنة خالة الراحلة، والذي يحمل هجومًا على أنغام، بأنّها منذ وفاة غنوة، لم تسألْ عن ياسين ابن الراحلة، ولا شقيقها أحمد.

وقالت والدة غنوة، عبر مقطع فيديو، إن المدعوّة "ستو"، لا تتحدّث إلا بلسانها، وتحاول أنْ تزيد المتابعين لها، لتحصل على المال، الذي هو ما يهمّها في المقام الأوّل.

وأكّدتْ، أنّ أنغام، ومنذ وفاة غنوة، هي التي تهتمّ بياسين ابن الرّاحلة، وبشقيقها أحمد، المعروف أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وهي التي تلبّي كلّ طلباتهما، وأنّ "ستو" لا تعرف عنهما أيّ شيء.

وردًا على زواج أنغام من الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، قالت والدة غنوة: "أنا تزوجت من والد أنغام وكانت زوجته والدة أنغام على ذمته وما زالت على ذمته".

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ورفضتْ "عبد الحليم"، في نهاية الفيديو، إقحام اسم ابنتها المتوفاة "غنوة" دون داعٍ، وقدّمتْ اعتذارها لأنغام ووالدتها، على كلّ ما قيل في الفيديو في حقّهما.

يُذكر، أنّ غنوة توفيت في حادث سير، بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأوّل 2018، وكشفتْ تحقيقات النيابة، أنّه كان هناك خطأ بسيارة غنوة، أدّى إلى عدم التّحكّم في السّيطرة عليها، واصطدامها بسيارة أخرى، أدّى إلى وفاتها.