قصي خولي بمظهر مختلف.. والجمهور يمنحه لقب "أسير الأحزان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان السّوريّ، قصي خولي، صورة جديدة عبر إنستغرام، ظهر فيها بتسريحة شعره الجديدة، التي بدتْ مُختلفة، ويبدو أنّ خولي اضطرّ إلى إطالة شعره، من أجل دوره في مسلسل "خمسه ونص".

وظهر قصي بالصّورة بشعره الطّويل، الذي قام بتمليسه، الأمر الذي منحه مظهرا مُختلفا، أقرب إلى الستايل القديم، أو حتى الممثّلين الأتراك.

وتضاربتْ ردود الفعل حول اللوك الجديد، الذي ظهر فيه خولي، ففي الوقت الذي لاقى استحسان عدد من جمهوره، علّق آخرون، أنّ اللوك لا يناسبه، وطالبوه بالرّجوع للشّكل القديم، فيما اتبع آخرون طريق السّخرية من خولي، حيث وصفه أحدهم بـ "أسير الأحزان".

واعتبر عدد كبير من منتقدي التّسريحة الجديدة لخولي، أنّها منحته مظهرًا أنثويًا بعض الشيء، مُعتبرين أنّه حتى وإنْ اضطرّ لتطويل شعره من أجل شخصية، فيجب أنْ يتوقف عن تنعيمه.

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هذا، وانتشرتْ صورة حديثة، تضمّ قصي خولي مع مواطنه الفنان باسل خياط، وظهر الثّنائيّ بستايل جديد ومختلف، وبالرّغم من أنّ الجمهور لم يتمكّن من تحديد سبب الاختلاف بشكل خياط، إلا أنّهم اتّفقوا جميعًا، أنّ النّجمين ظهرا بشكل طفوليّ.

وعلى الصّعيد الفنيّ، يُنافس الفنّان قصي خولي، بهذا الموسم الرّمضانيّ من خلال مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، ومواطنه معتصم النهار.