الفنانون المصريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أدلى غالبية الفنانين المصريين بصوتهم في الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي يغلق باب التصويت فيها اليوم بعد ثلاثة أيام من الاقتراع.

محمد رمضان

وفي الوقت الذي حرص فيه عدد من الفنانين على الادلاء بأصواتهم في اليوم الآول، شارك اخرون باليوم الثاني ومن بينهم محمد رمضان الذي التف حوله الجمهور بمدرسته في الدقي والتقطوا الصور التذكارية برفقته بالإضافة إلى قيامهم بالغناء معه أمام اللجنة.



سمية الخشاب

فيما استبقت الفنانة سمية الخشاب توجهها للقاء إذاعي وأدلت بصوتها في المدرسة القريبة من منزلها وكانت برفقتها والدتها.

امير كرارة

وقام الفنان امير كرارة بالتصويت في لجان المغتربين بالإسكندرية حيث يباشر تصوير دوره في مسلسل "كلبش3" المقرر عرضه في رمضان المقب.

رانيا يوسف

فيما ادلت الفنانة رانيا يوسف بصوتها في الانتخابات بلجنتها الانتخابية في الزمالك خلال اليوم الاول حيث ذهبت لمدرسة بالخطأ قبل ان يتم توجيهها لمدرستها الصحيحة.

فيفي عبده

وأدلت الفنانة فيفي عبده بصوتها في مدرستها بالمهندسين حيث لاقت ترحيباً من الموظفين الموجودين باللجنة فيما اكدت انها جاءت لدعم بلدها.

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مفيدة شيحة

فيما صوتت الإعلامية مفيدة شيحة بالاستفتاء داخل اللجنة الخاصة بمدينة الانتاج الاعلامي والتي اقامتها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التسهيل على العاملين والمغتربين.

تصويت جماعي في الدقي

وأدلت الفنانات دلال عبد العزيز، نبيلة عبيد، رجاء الجداوي، ولبلبة، بأصواتهم في لجانهم الانتخابية بمنطقة الدقي، والتي شهدت ايضا إدلاء الفنانة دينا بصوتها برفقة والدتها.

الزمالك وجاردن سيتي

فيما ادلت الفنانتين ليلى عز العرب وهالة صدقي التي اصطحبت تؤامها بصوتيهما في الزمالك وهي نفس المنطقة التي صوتت فيها الفنانة يسرا، بينما ادلت الفنانة سميرة احمد بصوتها في لجنة كلية التربية.

وتقابلت الفنانة انتصار بالمصادفة مع الفنانة وفاء عامر في اللجنة الانتخابية بضاحية جاردن سيتي.

حكيم في الأتوبيس

فيما حرص الفنان حكيم على ان يجول مع الحملات الشعبية للحشد حيث تواجد في اتوبيس كبير وقام بالغناء لتشجيع المواطنين على الذهاب والتصويت.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاستفتاء في 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث تجرى عملية التصويت من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً على التعديلات التي ناقشها مجلس النواب على مدار شهرين.