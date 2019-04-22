شكرا لقرائتكم خبر عن صور وكلمات مؤثرة..شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "لؤلؤة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة شريهان، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد نجلتها "لؤلؤة"، متمنيه لها السعادة و النجاح فى حياتها، لافته أن حياتها بدأت يوم ولادة نجلتها.

ونشرت شريهان، صور نادرة تجمعها بابنتها منذ طفولتها وحتى الآن، وكتبت عليها قائلة: يكفيني فخراً انك أنتِ مني وأنا منك..كل عام وأنتِ أنتِ يا لولوة "الأدب؛ العلم؛ الحياء والخلق الحسن .. حياتي وميلادي "أنا" يا لولوة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد

وأضافت فى رسالتها : " أكرمني ربي بأغلى نعمة اسمها لـولـوة وزي النهاردة يوم 22 إبريل أصبح تاريخ في عمري غيرعادى، اللهم لك كل الحمد والشكرشكراً لربي شكراً لزوجي وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة".

Advertisements















